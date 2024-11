L'accordo con Brambilla

Non è stato un ragionamento troppo profondo, quello prodotto dalla dirigenza bianconera. Per far tornare launa squadra con (almeno) continuità di risultati, si tornerà esattamente dove si era stati bene. Cioè: con chi si era stati bene. E allora, riecco, l'uomo di una finale di Coppa Italia e del settimo posto dello scorso anno, miglior piazzamento in Serie C da quando esiste la seconda squadra. L'esonero di Montero , apparso più che inevitabile, gli ha spalancato la possibilità di tornare sui propri passi: soltanto qualche mese fa, a prendere la decisione di salutare Vinovo, era stato lo stesso allenatore brianzolo.Così, dopo la decisione presa da parte del board bianconero di separarsi da Montero, lo stesso Brambilla ha accettato di buon grado il rientro alla base. La chiusura definitiva con ilha agevolato la trattativa, che già da qualche settimana aveva sparso qualche segnale di qua e di là, complice la terribile mancanza di risultati da parte dellaBrambilla firmerà un accordo fino alla fine della stagione, pertanto non sarà un discorso progettuale, né ci sarà una sostanziale differenza rispetto al passato. Il ritorno è finalizzato alla salvezza della squadra e del titolo dei bianconeri, preoccupati anche dalla mancata crescita del gruppo, obiettivo stagionale al pari del piazzamento per la categoria.A partire dalle prossime ore, la Juve ha intenzione di ufficializzare entrambi i passi. Il primo sarà il saluto a, il secondo sarà invece il "bentornato" a. Aveva reso l'impossibile (quasi) possibile, toccherà ripartire proprio da lì. Da quel grado di difficoltà.