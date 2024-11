Juventus Next Gen-Taranto, le parole di Brambilla

Dopo la partita pareggiata 0-0 contro la Turris, la Juventus Next Gen scenderà in campo in casa contro il Taranto di Cazzarò. Sarà una sfida importantissima per i bianconeri, che hanno bisogno di punti per allontanarsi il più possibile proprio dai rossoblù. Alla vigilia del match, Massimo Brambilla ha parlato in conferenza stampa presentando gli avversari e non solo.'Mercoledì volevamo vincere: abbiamo preparato la partita in quel modo e anche le sostituzioni sono state in funzione della ricerca della vittoria. Ce l’abbiamo messa tutta ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Quando non riesci a vincere però è importante portare a casa almeno un punto e i ragazzi in questo sono stati bravi: hanno avuto pazienza nel giocare, equilibrio nel muoversi sul rettangolo verde nella maniera corretta. Non abbiamo sfruttato le occasioni che ci siamo creati ma allo stesso tempo non abbiamo mai rischiato di subire gol. C’è delusione perché volevamo vincere, ma il punto deve dare morale e fiducia'.'Quella di domani contro il Taranto sarà una partita simile a quella con la Turris di mercoledì. Dovremo mettere più qualità negli ultimi venti metri di campo, nella rifinitura nei pressi dell’area di rigore, nell’attacco della porta. Quando giochi in un campionato di Serie C devi essere sempre equilibrato, devi avere pazienza e non devi concedere ripartenze, anche perché il Taranto è bravo nelle situazioni di transizione. Bisogna alzare il livello di attenzione sulle palle inattive perché spesso gli incontri si decidono in queste circostanze. Dobbiamo giocare con equilibrio sapendo che per noi è una partita importantissima'.'Siamo molto dispiaciuti per Pedro. Per un ragazzo che subisce un infortunio serio e anche perché per noi è un calciatore importante. Lui ha già reagito, è già proiettato sul recupero. È un ragazzo di carattere e non ho nessun dubbio che tornerà più forte di prima'.