Francesco, vice di Montero, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo Foggia-Juventus Next Gen."Abbiamo fatto una prestazione in cui abbiamo creato il doppio delle occasioni, potenziali e non, rispetto ai nostri avversari: purtroppo quello che manca è essere cinici. Sappiamo che è un processo, i ragazzi sono giovani e stiamo lavorando su questo: la classifica non rispecchia il valore dei giocatori, noi siamo accanto a loro ogni giorno e sappiamo quello che possono dare"."Sapevamo della difficoltà di questo campionato e del girone in particolare. Le seconde squadre sono molto formative per i ragazzi e possono essere di grande supporto per il calcio giovanile, proprio perché tanti talenti riesco ad arrivare al calcio che conta attraverso queste squadre. Credo che ogni anno un gruppo come quello della Juventus Next Gen debba affrontare delle sfide legate al cambio di rosa, ai giovani da formare e al tempo stesso ai nuovi innesti in squadra"."Dobbiamo pensare alle prossime 5 partite e viverle come finali, senza ragionare a lungo termine. Abbiamo 15 punti ancora a disposizione nel girone d’andata e dobbiamo conquistarne il più possibile".