Termina 0-1 a Biella: la Juventus Next Gen perde ancora, e lo fa pure con il Sorrento.Prestazione solida: il Sorrento non lo impegna mai davvero, poi il destro di Bolsius su cui è fondamentale. Poi il mancino di De Francesco, e non può nulla.Poca sostanza, e poco dinamismo. Può fare molto meglio.Ha la grande occasione sul destro: peccato.La Juve non subisce gol ed è già una notizia. La sua presenza sposta.Meno puntuale di Pedro Felipe, però funzionale. Eccome.Dalla sua gamba ci si aspetta molto di più. Almeno per continuità.Si fa espellere in dieci minuti. Non c'è nient'altro da aggiungere.Più sostanza che qualità.Montero lo richiama a più riprese, e Faticanti prova a giocare d'astuzia. Senza creare così tanto.E' tra i più pericolosi, compreso un cross che quasi finisce in rete. Poco concreto, però.Considerata la qualità - che pure mostra -, ci si poteva aspettare qualcosa in più. Ma era alla prima con il gruppo di Montero.Ci prova, non ci riesce.Alti e bassi. Anzi: più bassi che alti.Il migliore, indiscutibilmente. Alcune accelerazioni valgono tutto il peso offensivo della Juve, ma Del Sorbo gli nega due volte la gioia.Per difendersi.Più sfortuna che demerito. Ma è la sesta sconfitta di fila. E fa più male, perché immeritata.