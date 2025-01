Lapunta con forza su. Il portiere classe 2004 è stato uno dei migliori in assoluto nel complesso girone d'andata della seconda squadra bianconera, con sei clean sheet e grandi parate che hanno attirato l'attenzione di alcuni club di categoria superiore. In particolare, come scrive Tuttosport, prima di Natale ci aveva provato con forza il(Serie B), ma la dirigenza ha fatto muro: Daffara non si tocca. Il giovane estremo difensore, già blindato nei mesi scorsi con il rinnovo fino al 2028, rimarrà pertanto alla Continassa fino a giugno, con gli occhi dei "piani alti" addosso, dopodiché potrebbe essere mandato in prestito in cadetteria.