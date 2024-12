Ahi! Durante il match tra, brutto colpo per l’esterno bianconero Nicolò Cudrig, che si è fermato al 68’ minuto di gioco a causa di un infortunio muscolare. L'incidente è avvenuto subito dopo il gol di Guerra, quando Cudrig ha alzato la mano e ha chiesto immediatamente il cambio, visibilmente preoccupato per il dolore avvertito. Al suo posto mister Brambilla ha scelto la velocità di Turco, per gli ultimi venti minuti prima del fischio finale. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori informazioni sulle sue condizioni.