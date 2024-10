Juventus Next Gen-Potenza 2-3, il racconto della partita

Cade ancora la Juventus Next Gen. I bianconeri allenati non riescono a trovare la vittoria contro il, nonostante fossero già passati in vantaggio dopo appena due minuti. Il 3-2 subito dai ragazzi di Montero pesa, perché la Juve rimane ferma a sei punti, ancorata al diciassettesimo posto e con una partita in più rispetto ada parimerito. Dopo il 4-1 rimediato contro il, i bianconeri sono usciti sconfitti per 3-2 a Biella.Come anticipato, la Juventus era passata in vantaggio dopo soli due minuti con il gol di. Gli ospiti, però, hanno trovato velocemente il pareggio, segnando l'1-1 al 20' con. Il Potenza ha chiuso il primo tempo in vantaggio con un gol allo scadere di, e dopo cinque minuti dalla ripresa ha trovato il tris con una rete dalla distanza di. La Next Gen ha riaperto il match al 62' con, ma non è bastato per evitare un'altra sconfitta.