Juve Next Gen-Picerno, le pagelle

Scaglia S. 6.5 – Decisivo in più di un’occasione

– Decisivo in più di un’occasione Citi 5 – Qualche errore in costruzione, ma è in marcatura che questa sera non convince

– Qualche errore in costruzione, ma è in marcatura che questa sera non convince Stivanello sv – C’è solo da augurargli un grosso in bocca al lupo. Lascia il campo in barella dopo 5’

– C’è solo da augurargli un grosso in bocca al lupo. Lascia il campo in barella dopo 5’ Dal 5’ Perotti 6 – Entra a freddo, ma è subito sul pezzo. Non era semplice, bravo!

– Entra a freddo, ma è subito sul pezzo. Non era semplice, bravo! Scaglia F. 5 – Il Picerno trova troppo spazio dalla sua parte, nell'uno contro uno è spesso superato

– Il Picerno trova troppo spazio dalla sua parte, nell'uno contro uno è spesso superato Comenencia 6.5 – Parabola perfetta per Cudrig, sul suo lato nascono diversi pericoli

– Parabola perfetta per Cudrig, sul suo lato nascono diversi pericoli Faticanti 6 – Detta i ritmi del gioco, ma senza mai accelerare. Per lo più preciso, ma gli si chiede qualcosa in più

– Detta i ritmi del gioco, ma senza mai accelerare. Per lo più preciso, ma gli si chiede qualcosa in più Dal 45’ Palumbo 6.5 – Con il suo ingresso in campo si alza vertiginosamente la qualità della manovra bianconera

– Con il suo ingresso in campo si alza vertiginosamente la qualità della manovra bianconera Macca 6 – Cresce con il passare del tempo e la sua gestione del pallone è un piacere per gli occhi

– Cresce con il passare del tempo e la sua gestione del pallone è un piacere per gli occhi Dal 75’ Papadopoulos sv

sv Cudrig 7 – Una prestazione che non ruba l’occhio, ma sul goal è bravo e la marcatura è pesantissima

– Una prestazione che non ruba l’occhio, ma sul goal è bravo e la marcatura è pesantissima Afena-Gyan 5.5 – Qualche sgasata e poco più

– Qualche sgasata e poco più Guerra 5.5 – Intrappolato in mezzo alle maglie avversarie, non riesce a uscirne

– Intrappolato in mezzo alle maglie avversarie, non riesce a uscirne Dal 45’ Owusu 6 – Di lotta, soprattutto, e poco governo. Dà una mano ai suoi in fase difensiva

– Di lotta, soprattutto, e poco governo. Dà una mano ai suoi in fase difensiva Semedo 5.5 – Sponde, lotta, tiene palla, ma è troppo isolato e poco servito

– Sponde, lotta, tiene palla, ma è troppo isolato e poco servito Dal 65’ Da Graca 6 – Entra con il giusto piglio

– Entra con il giusto piglio All. Montero 6 – Il terzo risultato positivo consecutivo, o la vittoria che manca da quasi un mese. Questione di bicchieri, mezzi pieni o mezzi vuoti. A questo punto della stagione si guarda a quello mezzo pieno.

Unadal doppio volto. Guardiamo prima al bicchiere mezzo pieno: il pareggio per 1-1 contro il Picerno – reti di Cudrig e Energe -, è il terzo risultato positivo consecutivo, il quarto in sei incontri. Significa che, tutto sommato, l’impatto con il temibile girone C è stato digerito, ammortizzato. Il lato negativo, però, è che si tratta dell’ennesimo pareggio e la vittoria manca da quasi un mese. Un percorso lineare, fin qui, per la squadra di Montero, senza particolari picchi. In questa linearità, in questo momento, manca una manovra offensiva più insistente e in grado di accendere i singoli e una difesa che, troppo spesso, scricchiola per gli errori dei singoli. Da ricordare, infine, che il turno infrasettimanale arriva dopo l'odissea di Trapani, solo pochi giorni fa. Un punto guadagnato, dunque, e un motivo per guardare con speranza al futuro.