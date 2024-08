Se per quanto riguarda l'attacco gli occhi di tutti in casasono puntati in particolare su Lorenzo Anghelè , in mezzo al campo si candida ad essere la sorpresa dell'anno. Come scrive Tuttosport, il secondo nome del classe 2005 è sicuramente evocativo. Paolo Montero farà molto affidamento sulle qualità del ragazzo, che corre per due e ha favorevolmente impressionato anche nelle amichevoli. Thiago Motta, nel frattempo, prenderà appunti, a caccia di nuovi Samuel Mbangula a cui dare una chance tra i "grandi".