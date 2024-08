Juventus Next Gen: chi è Lorenzo Anghelè

Chi può essere il prossimoin casa? Come racconta Tuttosport, in vista dell'esordio nel campionato di Serie C dellatutti gli occhi sono puntati su, classe 2005 cresciuto a Recco che in Lega Pro ha già collezionato 26 presenze, con 3 goal e 2 assist.Massimo Brambilla - scrive il quotidiano - lo ha gestito sapientemente l’anno scorso, pur dosandone con cura l’utilizzo, ma adesso Paolo Montero che lo ha allevato in Under 19 vuole farlo definitivamente sbocciare. Seconda punta molto tecnica, Anghelé è reduce dalle fatiche di luglio degli Europei Under 19, vissuti da comprimario. Bernardo Corradi lo ha impiegato tra le linee, ma la sua zona di maggiore comfort è sicuramente vicino alla porta. Il senso del goal, sviluppato negli anni di vivaio a Vinovo, non gli manca. In questa annata non sarà più un outsider, ma un protagonista.