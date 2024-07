Juventus Next Gen, niente Serie D per la Biellese: strada in discesa per lo spostamento a Biella

C'era attesa in casa Juventus per sapere l'esito del ripescaggio richiesto dalla Biellese, che aveva chiesto di poter giocare in Serie D. Nel caso si fosse concretizzato questo scenario infatti si sarebbero complicati i piani per Juventus Next Gen di giocare nello stadio di Biella. Niente da fare però per la Biellese, che non è stata ripescata.Il mancato ripescaggio della Biellese in Serie D mette in discesa la strada per il trasferimento della Juventus Next Gen nello stadio di Biella, che già ospita la Juventus Women. La Next Gen fino all'anno scorso ha giocato le gare casalinghe ad Alessandria.