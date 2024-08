DaLa Next Gen viaggia in direzione Caserta, dove venerdì 30 agosto 2024 è in programma la sfida impegnativa contro la Casertana, seconda giornata del campionato di Serie C. Ecco come Mister Montero fotografa insieme a noi questo inizio di stagione.«I ragazzi stanno bene, stanno lavorando molto duro in queste settimane e quindi siamo fiduciosi: è un momento particolare perché il mercato è ancora aperto, dopo la fine di questo periodo ci sarà più stabilità».A CASERTA CON FIDUCIA«Siamo fiduciosi verso la partita con la Casertana, che come tutte le squadre di Serie C è di ottimo livello, anche se è giovane. Puntiamo a ripetere quanto fatto bene nelle amichevoli e nel risultato, perché vedo molte cose positive: per esempio come i ragazzi affrontano il lavoro. Vogliamo essere protagonisti delle partite e questo è un punto di forza, e stiamo anche lavorando molto sulle transizioni e sulle coperture preventive, che sono fondamentali nel calcio moderno, sempre però preservando la creatività dei ragazzi quando hanno la palla».IL CAMPIONATO E IL PROGETTO NEXT GEN«Il campionato di C? Ho già allenato in questo campionato e in Argentina ho guidato una prima Squadra, quindi sono contento e mi trovo bene in questa esperienza dopo la Primavera: i ragazzi sono molto disponibili al lavoro, noi dobbiamo accompagnarli e aspettarli quando serve, perché questa non è una maglia come le altre».E poi:«Il gruppo percepisce l’importanza del progetto in cui sono, perché la vedono con i fatti. Quando uno dei giocatori della Next Gen va in prima squadra, capiscono ancora di più che il lavoro serio paga sempre, anche nei momenti di difficoltà. E poi il gruppo è davvero affiatato, basti pensare che Savona è venuto a vedere la loro partita a Biella ed è sceso nello spogliatoio a salutare tutti, ed è stato davvero un bel momento, un esempio di appartenenza»