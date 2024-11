All'85' della partita tra Juventus Next Gen e Latina, si sono vissuti momenti di tensione in campo. L'arbitro ha estratto il cartellino giallo per Comenencia e per un giocatore del Latina, protagonisti di un faccia a faccia acceso. Pochi istanti dopo, il direttore di gara si è diretto verso la panchina bianconera, dove un visibilmente nervoso Paolo Montero ha avuto parole e atteggiamento che non devono essere piaciute al direttore di gara. Montero, poi, dato una pacca sulla spalla all'arbitro, probabilmente con intento ironico, gesto che ha seguito all’espulsione immediata del tecnico. Questa decisione ha ulteriormente acceso gli animi in una partita già carica di emozioni.