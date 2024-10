Le parole di Paoloa Juventus.com:«Siamo molto dispiaciuti per il risultato. In un girone come questo, e nel calcio professionistico in generale, al minimo errore vieni punito e diventa difficile. È stata una gara equilibrata, combattuta: abbiamo sviluppato il nostro gioco ma dobbiamo essere più concreti in zona offensiva. Abbiamo avuto le nostre occasioni in entrambe le frazioni, ci dispiace tanto per come è finito poi l’incontro. Dobbiamo migliorare soprattutto dal punto di vista della mentalità e della concentrazione».