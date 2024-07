Attraverso una nota ufficiale, laha confermato che è iniziata la stagione della. La seconda squadra bianconera, inserita nel girone C della, ha iniziato gli allenamenti agli ordini di"È iniziata questa mattina, con il primo allenamento a Vinovo, la stagione 2024/2025 della Juventus Next Gen, sotto la guida di mister Paolo Montero - lo scorso anno impegnato con l'Under 19 bianconera e sulla panchina della Prima Squadra per le ultime due giornate di Serie A.STAFF TECNICO JUVENTUS NEXT GEN 2024/2025Di seguito la composizione dello staff che lavorerà al fianco di mister Montero con la Juventus Next Gen:Francesco Spanò - ALLENATORE IN SECONDAEdoardo Sacchini - COLLABORATORE TECNICODaniele Borri - ALLENATORE DEI PORTIERIPietro Pipolo - COLLABORATORE ALLENATORE DEI PORTIERIDaniele Palazzolo - PREPARATORE ATLETICOStefano Vetri - PREPARATORE ATLETICOMatteo Poletti - MATCH ANALYST"