Oggi, alle 15:00, lascende in campo contro ilper una sfida cruciale. I bianconeri, dopo aver conquistato due vittorie consecutive, sono determinati a continuare il loro cammino e a centrare il terzo successo di fila. Una vittoria che non solo consoliderebbe il buon momento della squadra, ma potrebbe anche permettere alla formazione di Brambilla di superare in classifica proprio i siciliani, attualmente avanti di qualche punto.Laarriva a questo appuntamento con grande fiducia, forte di un gioco in crescita e di un mix di giovani talenti e giocatori esperti pronti a dare il massimo. La squadra ha dimostrato di avere la mentalità giusta per affrontare con determinazione anche le sfide più difficili e oggi non sarà da meno.39' - Grande azione di Faticanti, che trova il destro da posizione favorevole. Paratona di Krapikas.32' - Rischia di farsi malissimo la Juventus, e da sola. Mulazzi impreciso e indeciso, il rilancio in area piccola colpisce la traversa di Daffara. Che non lo aiuta.27' - Ancora Messina, e ancora con Petrungaro dal limite dell'area: para Daffara.26' - Occasione per il Messina, con Anatriello che tiene botta centralmente e prova il mancino. Palla di poco fuori.21'- Super chance per la Juve, che sfrutta un'azione insistita di Owusu. La palla arriva a Macca dopo la deviazione di Guerra, il destro da pochi passi va però alto. Incredibilmente.14' - Occasione per il Messinga: Petrungaro calcia dal limite dell'area: palla alta.10' - Ottima uscita di Daffara, che evita il peggio su situazione offensiva dei siciliani.1' - Calcio d'inizio: Daffara; Mulazzi, Citi, Scaglia F., Puczka; Cudrig, Faticanti, Owusu, Macca; Guerra (C), Semedo. A disposizione: Vinarcik, Cat Berro, Afena-Gyan, Savio, Amaradio, Ledonne, Palumbo, Gil Puche, Turco, Peeters, Papadopoulos. Allenatore: Brambilla.: Krapikas, Garofalo, Manetta (C), Lia, Frisenna, Anatriello, Petrungaro, Marino, Petrucci, Salvo, Rizzo. A disposizione: Curtosi, Ndir, Mamona, Luciani, Cominetti, Morleo, Ortisi, Adragna, Di Palma, Anzelmo. Allenatore: Modica.