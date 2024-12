Mette le mani lì dove deve metterle: senza strafare, ma con convinzione in 2 interventi decisivi.- Svirgolata a parte, pulizia tecnica invidiabile. La Juve è ripartita fortissima, e lui è uno dei protagonisti.Non si prende più gol. E Citi è salito in cattedra, ecco perché.Altro giro, altra prestazione solida: ce n'era bisogno.Con la qualità che ha, potrebbe alzare il livello nell'altra fase. Ma per ora ci si accontenta di questa tenuta: matura.Si ferma sul più bello, fino al cambio per infortunio c'è stato tanto sacrificio.A volte arruffone, a volte utilissimo.Sì, questo centrocampo è roba sua. Ha alzato il livello, e la Juve con lui.Ha festeggiato il rinnovo con una buona prestazione, senza troppi guizzi.Buon ingresso, prova a dare ordine.Meno appariscente dell'ultima volta, ma per Brambilla è fondamentale.Ancora un gol, ancora decisivo. Dopo la Cavese, risponde con una prestazione diversa ma di eguale importanza. Nel finale pure l'assist ad Afena-Gyan.Potrebbe e dovrebbe fare di più. O quantomeno offrire molta più profondità.Il primo gol è roba sua, il secondo pure. Ha cambiato la partita, e forse la stagione-Terza vittoria di fila per i bianconeri, che totalizzano più punti in questi 15 giorni che nel resto del campionato. La cura Brambilla esiste, abbiamo le prove.