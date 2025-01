Juventus Next Gen, Martin Palumbo segna e saluta: l'addio ai bianconeri con il regalo finale

Getty Images

Palumbo segna e dice addio alla Juventus Next Gen

Nellache mette a segno il colpaccio battendo 1-0 la capolista, ovvero il, protagonista su tutti è. Il centrocampista classe 2002 è subentrato a gara in corso ed ha segnato su rigore il goal che ha portato i tre punti ai bianconeri. Una rete diversa dalle altre perché sarà anche l'ultima con la Juve.Palumbo infatti lascerà il club bianconero e si trasferirà all'Avellino. L'affare è già definito e nella giornata di domani potrebbe fare le visite mediche prima di iniziare la nuova avventura. Si chiude quindi nel migliore dei modi l'esperienza del giocatore, che lascerà la Juve dopo tantissime presenze con la seconda squadra bianconera. In totale 92, con sei goal realizzati, di cui quattro nella stagione in corso.

Il debutto con la Juve in Serie A

Oltre alle tante presenze con la Next Gen, Palumbo ha avuto l'opportunità anche di debuttare con la prima squadra quando in panchina c'era Massimiliano Allegri. Era il 16 maggio e il giocatore esordì nel corso della penultima giornata di campionato con la Lazio. l