ha commentato ai canali ufficiali dellala vittoria per 4 a 1 dellacontro il, nell'ultima amichevole pre campionato. Ecco le parole del tecnico: "Penso che sia stata una bella partita quella giocata dai ragazzi, una gara utile in vista dell’esordio in campionato di venerdì 23 agosto contro l’Audace Cerignola. Il match è stato interpretato bene, abbiamo creato tante occasioni e sviluppato molto bene la manovra, correggendo anche alcuni aspetti che erano risultati negativi contro la Giana Erminio in Coppa Italia Serie C. Ora i punti inizieranno a pesare perchè inizierà il campionato e il nostro obiettivo sarà quello di disputare una buona annata perchè abbiamo le potenzialità per riuscirci".