Juve Next Gen-Latina, la diretta

30' - Improta solo in area, per fortuna della Juve colpisce male di testa

27' - Ammonito Puczka che ferma una ripartenza del Latina

24' - Marenco si lancia in area, manca il giallo per simulazione

22' - Ammonito Mancini per un intervento fuori tempo

12' - Anghelè scombina la trequarti del Latina, poi Faticanti cerca l'incrocio da punizione e va vicino al vantaggio

2' - Ci prova Puczka da punizione, palla fuori di poco

1' - Via al match

Juve Next Gen-Latina le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1)

Daffara

Puczka

Pedro Felipe

Scaglia

Turco

Peeters

Faticanti

Comenencia

Anghelè

Afena-Gyan

Mancini

LATINA

Zacchi,

Ercolano,

Di Renzo,

Ndoj,

Riccardi,

Crecco,

Marenco,

Berman,

Petermann,

Bocic,

Improta.

Juve Next Gen-Latina, dove vederla in tv e streaming

Lasta attraversando un periodo difficile, e perè essenziale ritrovare i tre punti per uscire dall'ultimo posto in classifica. Nonostante la presenza di Adzic e Rouhi, i giovani bianconeri non sono riusciti a superare il. Ora, però, la sfida contro ildiventa cruciale per una svolta. L'allenatore dovrà fare a meno di Cudrig, squalificato a causa del cartellino rosso rimediato nell'ultima partita.La partita tra Juventus Next Gen e Latina, valida per la 13ª giornata del Girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go.