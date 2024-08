L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un focus particolare all'impatto avuto - in due modi diversi - dai giovani provenienti dallasulla prima squadra di Thiago Motta. Innanzitutto le cessioni dei ragazzi nel mercato estivo (Matias Soulé, Dean Huijsen, Enzo Barrenechea, Samuel Iling-Junior, Kaio Jorge, Koni De Winter, Hans Nicolussi Caviglia e Tommaso Barbieri) hanno portato nelle casse bianconere 90 milioni di euro, reinvestiti sul mercato, ma i risultati si sono visti anche in campo con i goal di, che hanno contribuito alle vittorie contro Como e Verona e agli attuali 6 punti in classifica. A loro si aggiunge, con due assist già all'attivo.