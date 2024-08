Andrea, Ministro dello Sport, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alle squadre B durante l’audizione della Commissione Cultura al Senato. Ha dichiarato: "Attualmente, le nostre Under 23 sono caratterizzate da un numero eccessivo di fuori quota e stranieri. Le regole che regolano le seconde squadre non rispondono adeguatamente all'esigenza di offrire opportunità ai giocatori che si sono formati all'interno delle squadre giovanili. È fondamentale rivedere queste norme per garantire che i talenti cresciuti nelle nostre accademie possano avere più spazio e possibilità di emergere nel calcio professionistico."