Giugliano-Juventus Next Gen: i convocati di Montero

1 Vinarcik

3 Afena Gyan

4 Pedro Felipe

5 Macca

7 Mulazzi

9 Mancini

13 Poli

15 Savio

16 Amaradio

17 Guerra

18 Ledonne

21 Palumbo

24 Citi

25 Scaglia S.

28 Owusu

30 Daffara

31 Puczka

33 Perotti

34 Turco

35 Bassino

42 Peeters

74 Papadopoulos

79 Semedo

Diramata la lista deiper il match tra, in programma alle 15.00 di oggi in Campania. Paolo Montero ha ritrovatodopo l'infortunio muscolare, ma ha perso sempre per problemi fisici Marco Da Graca e Giacomo Faticanti; assenti anche Javier Gil, Livano Comenencia e Lorenzo Anghelè, tutti impegnati con le rispettive Nazionali, motivo per cui è stato chiamato dalla Primavera il difensore. Per i bianconeri sarà importante tornare a vincere per allontanarsi dal penultimo posto della classifica.Di seguito la lista completa dei convocati.