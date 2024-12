Da Juventus.com:Giacomo Faticanti ha giocato, come tutta la Juventus Next Gen, una grande partita contro l'ACR Messina.Di seguito le sue parole dopo il successo di Biella per 2-0.LE PAROLE DI GIACOMO FATICANTI«Volevamo dare continuità agli ottimi risultati delle ultime settimane. Lavori meglio quando vinci e ora siamo felici perchè stiamo raccogliendo i frutti del lavoro svolto in questi mesi. Stiamo finalmente riuscendo a mostrare il nostro potenziale, il nostro reale valore. Mister Brambilla, da quando è arrivato, ha cercato prima di tutto di lavorare sull'aspetto mentale e ci è riuscito alla grande. Ora, chiaramente, vogliamo continuare così.Quanto a me sono felicissimo di essere qui alla Juventus. Quando ho saputo dell'interessamento nei miei confronti di questo grandissimo club non ci ho pensato due volte e ho fatto di tutto per cogliere al volo questa opportunità. Torino, poi, è una splendida città, mi sono ambientato molto facilmente.Con chi preferisco giocare a centrocampo? Non ho preferenze, mi trovo benissimo sia con Owusu che con Palumbo. Augusto (Owusu) sicuramente ha caratteristiche più offensive rispetto a Martin (Palumbo), tende ad andare in avanti, ad accompagnare l'azione, di conseguenza quando gioco in coppia con lui so che, magari, devo garantire maggiore copertura a livello difensivo. Detto ciò, ripeto che mi trovo molto bene con chiunque debba giocare e sono a totale disposizione dell'allenatore. A proposito di Augusto, è tornato da poco ad allenarsi con noi dopo la splendida esperienza in Prima Squadra. Mister Thiago Motta è molto attento ai giovani e l'opportunità che hanno avuto Owusu e Papadopoulos è per noi uno stimolo in più per continuare a spingere sull'acceleratore».