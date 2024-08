Juve Next Gen, i nomi da seguire

Una vita in trasferta, altro che vacanza. Per la– oggi all’esordio in campionato contro-, sarà una lunga stagione di viaggi in aereo, per raggiungere gli stadi del Sud Italia, teatri del girone C di Lega Pro; e in pullman, direzione Biella, nuova casa della compagine guidata da Montero. Ma sarà anche una stagione di riflettori e porte girevoli.La sensazione – confermata anche dalle parole dinella conferenza stampa di presentazione -, è che mai come quest’anno una divisione netta tra prima e seconda squadra non ci sia. Porte girevoli che solo chi merita, nel lavoro quotidiano e in partita, potrà attraversare per guadagnarsi un posto più o meno fisso alla Continassa. Al fianco dei vari Mbangula che quel percorso lo stanno già facendo.E allora al via oggi una delle stagioni al contempo più difficili e più stimolanti nella storia della seconda squadra della Juventus. Tanti chilometri, piazze infuocate, i riflettori puntati addosso: ma chi può puntare a fare il salto?