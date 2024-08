La Juventus Next Gen vede sfumare l'obiettivo della Coppa Italia di Serie C perdendo la gara del primo turno contro la Giana Erminio. Di seguito le dichiarazioni di Paolo Montero, all'esordio ufficiale sulla panchina bianconera."La sfida di oggi non è andata come speravamo, credo ci sia mancata un po' di concentrazione in alcuni frangenti dell'incontro. Dobbiamo lavorare molto di più sin da subito, da quando ci ritroveremo tutti al campo. Quello di oggi è un assaggio di quello che può succedere nelle partite di campionato quando andremo a giocare contro le squadre del nostro girone che sono durissime da affrontare, esattamente come lo è stato l'avversario di oggi. Dovremo farci trovare pronti, soprattutto dal punto di vista mentale".