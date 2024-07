Mattia, grande protagonista dell'ultimo campionato di Serie B con la maglia della Feralpi Salò, dove ha segnato 5 gol e offerto numerose ottime prestazioni, è pronto per una nuova e stimolante avventura. Il talentuoso attaccante 22enne si trasferisce al Catanzaro con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Juventus. Questo trasferimento rappresenta un'opportunità importante per Compagnon di continuare la sua crescita e dimostrare il suo valore in una nuova squadra. La Juventus mantiene così un controllo strategico sul giovane giocatore, monitorando da vicino i suoi progressi e le sue future performance. Lo riporta calciomercato.com.