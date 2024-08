Nicolòha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Juventus in seguito alla vittoria di ieri della Juventus Next Gen conto il Catanzaro in amichevole. Il giocatore è stato protagonista assoluto mettendo a segno una doppietta. Queste le sue parole:"È stata un’ottima partita, utile per preparare la stagione che ci attende nel migliore dei modi: sono molto felice di essere tornato qua e della doppietta che ho realizzato. Ora dobbiamo continuare su questa strada e spingere sempre più forte, per arrivare pronti alla Coppa Italia e poi anche al campionato".