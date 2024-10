La Juventus tramite il proprio sito ufficiale ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida all'Avellino in programma nel pomeriggio di oggi, alle ore 15. Out Scaglia, ritornano dai rispettivi infortuni invece Da Graca e Faticanti. Dalla Primavera salgono Radu e Pagnucco. Di seguito l'elenco:1 Vinarcik3 Afena Gyan4 Pedro Felipe5 Macca7 Mulazzi9 Mancini10 Anghelè12 Radu13 Pol16 Amaradio17 Guerra18 Ledonne20 Da Graca21 Palumbo24 Citi26 Gil Puche28 Owusu30 Daffara33 Perotti34 Turco36 Pagnucco42 Peeters73 Faticanti74 Papadopoulos79 Semedo