DaLunedì scorso, il 23 settembre, abbiamo ufficialmente ripreso a raccontarvi le esperienze dei nostri giovani talenti in prestito in giro per l'Italia (e non solo).Questa settimana la copertina di Next Gen on the road è tutta di Tarik Muharemovic.Difensore bosniaco, classe 2003, è approdato al Sassuolo a fine agosto per trascorrere l'annata 2024/2025 in neroverde.L'impatto di Tarik con la sua nuova realtà è stato semplicemente fantastico. Dopo l'esordio a Cosenza del 21 settembre con la sua nuova maglia, subentrando a gara in corso, per Muharemovic è arrivato il momento di esordire, dal primo minuto, in Coppa Italia ed è stato un pomeriggio da ricordare: il Sassuolo ha superato 0-2 il Lecce al "Via del Mare" e la prima delle due reti l'ha segnata proprio Tarik, alla sua prima marcatura con la squadra emiliana e nella coppa nazionale. Un pregevole colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, che non ha lasciato scampo all'estremo difensore dei pugliesi.La sua settimana, però, non si è conclusa con la trasferta in Salento. Sabato 28, infatti, è arrivato il momento per lui di esordire davanti ai suoi nuovi tifosi, per di più dal primo minuto. Contro lo Spezia è arrivato un pareggio per 0-0, permettendo al Sassuolo di mantenere la porta inviolata per la quarta volta consecutiva.