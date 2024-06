DaUn momento che Tarikdifficilmente dimenticherà. Nella serata di ieri infatti il difensore centrale della Juventus Next Gen ha esordito nella nazionale maggiore della Bosnia ed Erzegovina nell’amichevole contro l’Inghilterra.Il giocatore classe 2003, che ha collezionato 40 presenze stagionali con la Next Gen e una convocazione in Prima Squadra per il match di Coppa Italia contro la Salernitana, ha fatto il suo ingresso all’82° minuto nella sfida del St. James’ Park di Newcastle, match che Muharemovic ricorderà per sempre.