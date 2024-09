Non sarà una partita come le altre per, che affronta da avversario i colori bianconeri. Si, non si può definire propriamente un ex del match visto che il centrocampista italiano non ha giocato per lama solo nella prima squadra bianconera.Sturaro si è trasferito al Catania a gennaio scorso dopo l'esperienza in Turchia. Con la maglia della Juventus, il classe 1993 ha giocato 90 partite segnando 3 goal e facendo 4 assist. Di queste, 17 gare le ha disputate in Champions League, tra cui la semifinale contro il Real Madrid nel 2015. QUI PER SEGUIRE LA SFIDA TRA JUVENTUS NEXT GEN E CATANIA