Da«Sapevamo dell'importanza di questa partita. Era importante vincere per dare un po' di respiro alla classifica e perchè era a tutti gli effetti uno scontro diretto contro i nostri avversari che avevano due punti in più di noi in classifica. Penso che si sia vista una grande maturità da parte della nostra squadra, soprattutto a inizio gara quando ho percepito poca brillantezza. In quel momento, non riuscendo a creare opportunità offensive, era importante non concedere situazioni pericolose al Messina e ci siamo riusciti. Siamo molto felici per questa vittoria, soprattutto per come è arrivata. Di fatto, dalla rete di Guerra abbiamo difeso il vantaggio conquistato senza andare in sofferenza, mi è piaciuto molto l'atteggiamento dei ragazzi.Afena-Gyan? Quando sono arrivato era infortunato, aveva un problema muscolare. Ora sta molto meglio, sta raggiungendo la migliore forma possibile, e oggi è stato molto utile quando è entrato nel secondo tempo.Come ho visto Owusu? Augusto è un ragazzo intelligente, oltre a essere un giocatore molto interessante. Dopo l'esperienza in Prima Squadra, si è nuovamente calato nella nostra realtà con la stessa umiltà, la stessa voglia di lavorare e lo stesso desiderio di aiutare i suoi compagni.I nostri obiettivi stagionali? Noi dobbiamo ragionare giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. In questo momento stiamo cercando di uscire da una situazione di classifica non semplice, di conseguenza questo è il nostro primo obiettivo. Ciò che accadrà dopo si vedrà, il campionato è soltanto al giro di boa».