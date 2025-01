La Juventus Next Gen vince: le parole di Brambilla

Lacontinua il suo momento positivo e vince 1-0 contro la Casertana, uscendo momentaneamente dalla zona playout. Massimo Brambilla, allenatore dei bianconeri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Juventus.com nel post partita., era quello che volevamo, ma è cambiato poco rispetto al primo giorno in cui sono arrivato. Adesso i ragazzi hanno la testa libera e lo si vede. Per fare risultati in Serie C la cosa fondamentale è l’atteggiamento da mettere in campo. L’obiettivo è trovare la continuità di risultati, migliorare i ragazzi e abbinare a questo i risultati".Qualcosa credo che la società debba fare. Dietro a causa degli infortuni siamo contati, poi se c’è la possibilità di inserire giocatori di prospettiva e migliorare la rosa, penso che la società sia pronta ad intervenire in questo mese di gennaio".