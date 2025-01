Juventus Next Gen, Brambilla esulta dopo la grande vittoria: le parole del tecnico

Getty Images

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, dopo la sorprendente vittoria contro il Monopoli ha rilasciato delle dichiarazioni al canale ufficiale del club: "Vale tre punti, ma vale anche il fatto che diamo continuità ai risultati. Stiamo trovando la continuità di cui parlavamo i primi giorni che ero arrivato.. Abbiamo fatto la partita giusta, che avevamo in mente. Ci sta soffrire contro questo tipo di squadre, ma ai ragazzi c’è da fare solo i complimenti"."Le prestazioni ti danno la consapevolezza di potertela giocare con tutti. Sono tutte partite toste, ma non sono impossibili e quella di oggi lo dimostra. Ce la siamo giocata alla pari, poi ci sono stati momenti dove abbiamo sofferto e altri dove avevamo in mano il gioco. Bravi a interpretarla nella maniera giusta, portandola a casa con un po’ di sofferenza. Potevamo chiuderla ma va bene così".

"Riccardo (Turicchia) conosce tutto della Juve, della categoria. Era pronto a livello mentale per giocare dall’inizio, anche se a Catanzaro non aveva la condizione partita avendo giocato pochissimo. Gli altri devono inserirsi, hanno qualità che cercavamo ma devono allenarsi con noi, capire dove sono arrivati. Ci daranno una mano fino a fine campionato"."Al di là che non ci sono partite facili, è un girone tosto con squadre toste. Fare risultato con squadre che sono al primo o secondo posto, che hanno una certa classifica vuol dire che sei cresciuto, stai facendo prestazioni di livello alto. I ragazzi hanno consapevolezza e oggi a fine partita ho detto che bisogna continuare così. La parte più dura, più stimolante deve arrivare. Piedi per terra e ci rivediamo martedì per fare una settimana fatta bene".