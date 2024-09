Biglietti Juventus Next Gen: è partita la vendita per le gare con Catania e AZ Picerno



Dove acquistare i biglietti della Juventus Next Gen?

Laha comunicato tutte le informazioni sui biglietti per le prossime due gare casalinghe della Next Gen. Di seguito il comunicato del club con tutto ciò che c'è da sapere."La Juventus Next Gen, dopo la bella vittoria in rimonta sul campo della Casertana, torna a giocare in casa.Il prossimo appuntamento che vedrà i bianconeri protagonisti a Biella sarà l'affascinante match contro il Catania, valido per la terza giornata di campionato e in programma sabato 7 settembre alle ore 18:30.A partire da lunedì 2 settembre 2024è possibile acquistare i tagliandi per la partita contro la formazione siciliana, ma non è tutto.Sono disponibili, infatti, anche i biglietti per la terza gara casalinga della stagione: quella contro i lucani dell'AZ Picerno.""È possibile acquistare i tagliandi online sull’Official Ticket Shop Juventus e in loco presso il botteghino del "Pozzo-La Marmora" da un’ora prima della gara, esclusivamente tramite carta di credito o bancomat."