Juve Next Gen-Picerno, chi arbitra

Giovedì 26 settembre alle ore 18:30, la Juventus Next Gen affronterà l'AZ Picerno allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Questo incontro è valido per la 6ª giornata del campionato di Serie C-Lega Pro, girone C.La partita tra Juventus Next Gen e AZ Picerno, in programma per la 6ª giornata del girone C del campionato Serie C-Lega Pro 2024/2025, sarà arbitrata da Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta. Gli assistenti saranno Ionut Eusebiu Nechita di Lecco e Gennantonio Martone di Monza, mentre il quarto ufficiale sarà Gerardo Simone Caruso di Viterbo.