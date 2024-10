Juve Next Gen-Avellino, le pagelle

Daffara 7 – Migliore dei suoi, decisivo in più di un’occasione.

– Migliore dei suoi, decisivo in più di un’occasione. Mulazzi 6 – Sprazzi di un Mulazzi che si avvicina ai suoi livelli. Propositivo, spinge tanto, anche se è impreciso nel metterla in mezzo. La strada sembra però quella giusta.

– Sprazzi di un Mulazzi che si avvicina ai suoi livelli. Propositivo, spinge tanto, anche se è impreciso nel metterla in mezzo. La strada sembra però quella giusta. Pedro Felipe 6 – Thiago Motta osserva, risponde con una prestazione solida e autoritaria.

– Thiago Motta osserva, risponde con una prestazione solida e autoritaria. Poli 6 – Quanto è mancato! Con lui la retroguardia ha un’altra sicurezza

– Quanto è mancato! Con lui la retroguardia ha un’altra sicurezza Dal 75’ – Gil sv

sv Comenencia 5 – Molto bene in fase difensiva, davanti troppo timido nel primo tempo. Poi si scioglie ed è un valore aggiunto. Ingenuo nel doppio giallo che porta all’espulsione.

– Molto bene in fase difensiva, davanti troppo timido nel primo tempo. Poi si scioglie ed è un valore aggiunto. Ingenuo nel doppio giallo che porta all’espulsione. Owusu 5.5 – Finisce con i crampi, ha dato tutto e ha fatto anche delle cose discrete. Alcuni errori, però, rischiavano di essere fatali.

– Finisce con i crampi, ha dato tutto e ha fatto anche delle cose discrete. Alcuni errori, però, rischiavano di essere fatali. Dal 61’ Palumbo 5.5 – Non alza vertiginosamente i ritmi ed è impreciso

– Non alza vertiginosamente i ritmi ed è impreciso Faticanti 5.5 – Non si registrano particolari errori, ma la manovra è lenta e prevedibile.

– Non si registrano particolari errori, ma la manovra è lenta e prevedibile. Macca 6 – Almeno ci prova, almeno suona la sveglia quando tutto sembra sopito. Non sarà preciso ma, ecco, ci prova.

– Almeno ci prova, almeno suona la sveglia quando tutto sembra sopito. Non sarà preciso ma, ecco, ci prova. Dal 46’ – Anghelè 6 – Dà elettricità e qualità alla manovra offensiva, con lui si cambia marcia.

– Dà elettricità e qualità alla manovra offensiva, con lui si cambia marcia. Papadopoulos 5 – Nessuna giocata degna di nota, da lui ci si aspetta ben altro.

– Nessuna giocata degna di nota, da lui ci si aspetta ben altro. Dal 61’ Semedo 5 – Trotterella per il campo, non sembra un attaccante impegnato nel recuperare uno svantaggio

– Trotterella per il campo, non sembra un attaccante impegnato nel recuperare uno svantaggio Afena Gyan 5 – Generoso ma inconcludente. Ci prova ma non ci riesce.

– Generoso ma inconcludente. Ci prova ma non ci riesce. Guerra 5.5 – Un pericoloso diagonale per sfiorare il pari: questo l’highlight, poi poco altro. Troppo poco.

– Un pericoloso diagonale per sfiorare il pari: questo l’highlight, poi poco altro. Troppo poco. Dal 66 ’ Mancini 5.5 – Non lascia il segno.

– Non lascia il segno. All. Montero 4.5 – La sua Juventus non dà l’impressione di poter essere pericolosa, di poter mettere in difficoltà l’Avellino. Poche idee nella gestione del pallone e manovra lenta. La notizia peggiore è che non si registrano passi avanti.

Quarta sconfitta consecutiva e fondo della classifica per la Juventus Next Gen. Non riesce l’operazione riscatto ai ragazzi di Paolo Montero che non danno quasi mai l’impressione di poter essere pericolosi e subiscono due reti da calcio piazzato. Non si registrano passi in avanti e la Next Gen perde 0-3 contro l'Avellino.