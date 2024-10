Next Gen-Avellino LIVE: la cronaca

82' - GOAL AVELLINO, dalla punizione palla nel mezzo, Vano salta troppo solo in area e raddoppia

81' - Doppio giallo: espulso Comenencia

75' - Fuori Poli, dentro Gil

67' Ammonito Comenencia

65' - Problema fisico per Guerra, dentro Mancini al suo posto

61' - Dentro Palumbo e fuori Owusu; dentro Semedo e fuori Papadopoulos

58' - Diagonale di Guerra che esce di pochissimo, adesso la Next Gen attacca

55' - Esce D'Ausilio entra Russo per l'Avellino

53' Daffara ancora decisivo su Gori questa volta

52' - Conclusione da buona posizione di Owusu, palla altissima

51' -Comenencia scappa, Frascatore lo abbatte e viene ammonito

46' - Via alla ripresa, dentro Anghelè al posto di Macca

30' - GOAL AVELLINO , la sblocca Rigione di testa

23' - Suona la sveglia per i suoi Macca: bordata dal limite e palla fuori non di molto

18' - Parata clamorosa di Daffara che salva su colpo di testa di De Cristofaro

15' - D'Ausilio dalla distanza, palla a lato di non molto

11' - Crossa Mulazzi, Afena-Gyan di testa ma la conclusione è fuori misura

3' - Prima occasione per gli ospiti, ma Daffara risponde presente

1' - Via al match

Juve Next Gen-Avellino, le formazioni ufficiali



JUVENTUS (4-3-2-1)

Daffara,

Comenencia,

Poli,

Pedro Felipe,

Mulazzi,

Faticanti,

Owusu,

Macca,

Afena-Gyan,

Papadopoulos,

Guerra.

AVELLINO

Iannarilli,

De Cristofaro,

Rigione,

Palmiero,

D’Ausilio,

Patierno,

Sounas,

Cancellotti,

Gori,

Frascatore,

Enrici.

Juve Next Gen-Avellino, dove vederla in tv e streaming

È fondamentale reagire. Lasta attraversando un periodo complicato, con tre sconfitte consecutive, inclusa quella contro il Giugliano. La squadra guidata da Paolo Montero cercherà di invertire la rotta nella prossima sfida contro. I biancoverdi, invece, sono in un ottimo momento: da quando Raffaele Biancolino ha preso il posto di Michele Pazienza come allenatore, gli irpini hanno conquistato 10 punti su 12 disponibili, segnando 11 gol e subendone solo uno.La sfida tra Juve Next Gen e Avellino, in programma alle ore 15 allo stadio Pozzo - La Marmora, sarà trasmessa in diretta su Sky e disponibile in streaming su Now TV. In alternativa, sarà possibile seguire l'evento con la cronaca testuale in questa pagina.