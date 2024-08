Il difensore classe 2002 della Juventus Next Gen Alessandro Pioera in uscita dalla società bianconera alla ricerca di una nuova avventura. Ora l'accordo per il suo trasferimento è stato definito. Riccio lascerà laa titolo definitivo per trasferirsi alla. Tutto già definito con la Juventus che però avrà una percentuale sull'eventuale rivendita da parte dei blucerchiati del giocatore ormai ex Juventus Next Gen. Nella passata stagione ha militato in prestito nel Modena in Serie B collezionando 24 presenze. Ora una nuova avventura, con la Sampdoria di Andrea Pirlo.