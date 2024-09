Da un lato la Juventus vista nella serata di martedì, sempre qui all’Allianz Stadium e dall’altro la Juventus di questa sera contro il Napoli.Viene quasi spontaneo farsi questa domanda perchè la Juventus ha due volti, uno europeo e uno italiano.e del suo tecnico Antonio Conte, forse a tratti timorosa: per evitare di subire un affondo azzurro si trattiene. Uno Stadium caldo, caldissimo. Un supporto costante. È certamente la notte di Wojcech Szczesny ritornato allo Stadium a prendersi il meritato abbraccio ma che sicuramente sperava in un risultato diverso.Con quello di questa sera sonoper 0-0. Il Napoli non è avversaria semplice ma dalla signora ci si aspetta qualcosa in più.L’area del Napoli nella ripresa non è quasi mai occupata, togliendo l’unico centravanti di ruolo e schierando Timothyche è rapido sì, ma non abile nell’occupare l’area., quasi come un caffè senza zucchero. Viene quasi spontaneo chiedersi: cara Juventus, ma quale sei veramente? Quella che vince, convince, diverte e fa paura vista in settimana contro il PSV o quella opaca vista questa sera?





