Rispetto a mercoledì mattina, oggi è tutta un'altra storia. Lanon si è risvegliata dopo il big match contro ilcon le stesse sensazioni positive lasciate in settimana da quello di Champions League, semplicemente perché la serata di ieri è stata tutt'altro che soddisfacente. A preoccupare, ora, è soprattutto l'attacco - in una parola, sostituito all'intervallo -, mentre segnali positivi sono arrivati ancora una volta dalla difesa, capace di produrre un altro clean sheet. Luci e ombre, dunque, tra i bianconeri di Thiago Motta, come riconosciuto anche dai giornali in edicola oggi.