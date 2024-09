Dove vedere la partita?



Le probabili formazioni

: eccoci qui. Match in programma sabato 21 settembre 2024 alle ore 18.00, e valido per la quinta giornata della Serie A Enilive 2024/25.Il match si terrà all'Allianz Stadium di Torino e vedrà affrontarsi le squadre di Thiago Motta e Antonio Conte, quest'ultimo al ritorno a Torino da avversario. I partenopei hanno prevalso in sei delle ultime nove sfide contro i bianconeri in Serie A (1 pareggio, 2 sconfitte), un numero di vittorie pari a quello ottenuto nei precedenti 22 confronti tra le due squadre nella competizione (4 pareggi, 12 sconfitte). Dal 2019/20, il Napoli è la squadra che ha battuto più volte la Juventus in campionato, con sei successi, almeno due in più di qualsiasi altro avversario.Juventus-Napoli, sabato 21 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.Leggi nella gallery dedicata le probabili formazioni delle due squadre.