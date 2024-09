Nella prossima sfida si scontreranno il, che ha effettuato il maggior numero di conclusioni nella Serie A 2024/25 con ben 72 tiri, e la, che ha concesso il minor numero di tentativi agli avversari, soltanto 25. Un confronto interessante che mette in luce due filosofie di gioco opposte: da un lato, l'atteggiamento offensivo del Napoli, dall'altro, la solidità difensiva dei bianconeri.Nella scorsa stagione, dopo quattro giornate, i partenopei avevano tentato sei tiri in più (78), mentre i bianconeri avevano subito più del doppio delle conclusioni rispetto a quest’anno, con 51 tiri concessi. Questo confronto non solo evidenzia i progressi difensivi della Juventus, ma anche la capacità del Napoli di creare occasioni, promettendo una partita intensa e ricca di emozioni.