Tutto è pronto per il fischio d'inizio di, uno dei match più attesi della quinta giornata di Serie A. La Juventus dovrà fare a meno di Federico, che partirà dalla panchina, mentreresta ancora fuori dall'undici titolare. A indossare la fascia di capitano dei bianconeri sarà Gleison, il quale avrà la responsabilità di guidare la difesa e la squadra in una sfida fondamentale contro i partenopei. L’assenza di due giocatori chiave come Gatti e Danilo potrebbe rappresentare una sfida aggiuntiva per i bianconeri, che cercheranno di mantenere la solidità difensiva con Bremer leader in campo.