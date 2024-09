Conte torna all'Allianz Stadium: le parole di Marchisio

L'ex centrocampista dellaha parlato del ritorno ditra una settimana quando ci sarà la sfida tra i bianconeri e il Napoli. Marchisio ha avuto il tecnico per tre stagioni alla Juventus.Marchisio alla Gazzetta dello Sport ha analizzato l'inizio di Conte con il Napoli: "Quella contro il Napoli sarà una partita tanto bella da vedere quanto dura, ma prima ci sono Empoli e Psv. Conte ha trovato delle difficoltà però ha già trasmesso alla squadra il carattere per superarle. E Lukaku in goal al debutto, ha confermato di essere di un'altra categoria. "