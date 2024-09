La Juventus dopo la vittoria contro il PSV in Champions si prepara ad affrontare il Napoli in campionato. Inizia il calendario affollatissimo per i bianconeri. Come gestirà la rosaDi questo parla Tuttosport che si concentra su alcuni singoli: "Sia Nico Gonzalez sia Kenan Yildiz sono in forma strepitosa dopo i gol e le giocate contro il Psv, mtanto più che entrambi hanno dovuto smaltire anche le scorie di fatiche della Nazionale. E pure Koopmeiner non è ancora al 100% fisicamente, ha bisogno di qualche settimana per recuperare il periodo in cui non si è allenato: dopo due partite (Empoli e Psv) per 90 minuti in campo bisogna evitare di forzare troppo per non rischiare ricadute".Non ci sono ancora certezze sul fatto che il tecnico farà rifiatare qualche big tra quelli citati. Dalla panchina si scaldano Adzic e soprattutto Weah come possibili soluzioni alternative.