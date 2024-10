I musei più visitati a Torino nel 2023

Museo Egizio – 1.061.157 spettatori

Museo Nazionale del Cinema – 754.999 spettatori

Musei Reali – 626.321 spettatori

Venaria Reale – 429.892 spettatori

Museo Nazionale Automobile – 305.391 spettatori

Palazzo Madama – 262.496 spettatori

GAM (Galleria d’Arte Moderna) – 180.229 spettatori

Museo della Radio e della Televisione – 166.508 spettatori

Juventus Museum – 148.703 spettatori

Reali Tombe e Basilica di Superga – 128.295 spettatori

Come riferito da Calcio&Finanza, lo Juventus Museum è tra i 10 musei più visitati a Torino nell'anno 2023. Il dato emerge dalla "Relazione Annuale 2023-2024: La cultura in Piemonte", documento che analizza i principali dati e trend nei settori culturali monitorati nel corso dell'anno solare. Lo Juventus Museum, in questa speciale graduatoria, occupa il nono posto.

Condividi l'articolo

[Classifica Musei più visitati Torino]

(Foto: MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

L'interesse dei tifosi per il mondo del calcio va oltre il terreno di gioco. Lo dimostra anche la classifica dei musei più visitati a Torino nel corso del 2023, che tra le prime dieci posizioni lascia spazio anche allo Juventus Museum, il luogo che raccoglie il meglio della storia dei bianconeri e che nei primi dieci anni di vita ha raccolto oltre 1,5 milioni di spettatori.

Il dato emerge dalla "Relazione Annuale 2023-2024: La cultura in Piemonte", documento realizzato dall'Osservatorio Culturale del Piemonte con cadenza annuale che fotografa, evidenzia e analizza i principali dati e trend nei settori culturali monitorati nel corso dell'anno, restituendo ad operatori e policy maker interpretazioni delle dinamiche e riflessioni sui fenomeni che attraversano il comparto culturale piemontese.

Classifica Musei più visitati Torino – Il Museo Egizio in vetta

Il Museo Egizio si trova davanti a tutti, l'unico a superare il milione di visitatori. Segue il Museo del Cinema, altra tappa obbligata del capoluogo piemontese. Sul podio anche i Musei Reali, che vanno oltre i 600mila spettatori. Lo Juventus Museum occupa invece la nona posizione.