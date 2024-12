Come se non bastasse la beffa della vittoria sfumata all'ultimo respiro, laè tornata daanche con una multa da 4.000 euro da pagare: lo ha stabilito il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, avendo riscontrato "il lancio in campo di oggetti (un accendino e una bottiglietta di plastica, ndr) da parte dei tifosi, nonché tra le stesse tifoserie" delle due squadre. Punito - pure più severamente - anche lo stesso club pugliese, che dovrà pagare 10.000 euro. Niente da segnalare, invece, sul fronte delle squalifiche: l'unico diffidato tra le file dei bianconeri rimane Manuel Locatelli.