Come ormai sappiamo da tempo, sarà Paolo Montero a prendere il posto di Massimo Brambilla alla guida della Juventus Next Gen. L'ex difensore bianconero, che ha guidato la prima squadra nelle ultime due partite di campionato dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, torna quindi su una panchina di Serie C. Montero, riferisce Tuttosport, lavorerà a stretto contatto con Claudio Chiellini salvo sorprese: la Samp ha scelto Accardi come nuovo ds, di conseguenza il fratello di Giorgio non dovrebbe avere altre tentazioni all’infuori della Next Gen. In Primavera invece ci sarà Magnanelli in panchina; per l'ex collaboratore del Sassuolo sarà la prima esperienza da primo allenatore dopo aver lavorato insieme ad Allegri nell'ultima stagione. Tanti cambiamenti in casa Juventus e non solo per quanto riguarda la prima squadra, come dimostrano questi "spostamenti".